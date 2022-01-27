Брови поседели: Валентин Юдашкин в пуховике-дутике предстал с женой в годовщину свадьбы

Валентин Юдашкин является одним из самых знаменитых российских модельеров. Он не раз шил наряды для звезд. Его подругой и клиенткой стала Алла Пугачева. Она до сих пор пользуется его услугами.

Но главной музой кутюрье является его жена Марина. Она часто носит наряды, которые он создает. Светская львица не только выходит в свет, но и сама ведет домашнее хозяйство. Она даже готовит.

27 января Марина провела утро на кухне, так как пекла печенье. А потом она отправилась гулять с мужем. В этот день они отметили годовщину со дня свадьбы. Валентин предстал в длинном стеганом пуховике темно-синего цвета и уггах. Его жена тоже облачилась в пуховик-дутик, но цвета экрю. Она не побоялась предстать без макияжа. Маэстро получил поцелуй от возлюбленной.

«Валечка! Пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз 33 уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя мой дорогой!» — написала Марина.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие одарили комплиментами влюбленных. Они заметили, что маэстро поседел. «Наша любимая парочка! Поздравляем вас! Валюша в моем подарке, ура!» — отметила жена Олега Газманова. «Марина, Валентин, поздравляю! Вы — чудесная пара, замечательная семья у вас!», «Мне кажется вы такие светлые простые люди», — прокомментировали пост подписчики.

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