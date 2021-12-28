Быстрый пирог из теста филло: как готовит его Юдашкина для своего мужа

Марина Юдашкина положила в начинку мясной фарш, но его можно заменить на что угодно.

Жена известного кутюрье Валентина Юдашкина Марина любит побаловать своего мужа домашними блюдами. Бизнесвумен при этом предпочитает легкие рецепты, быстрые в исполнении.

В личном блоге она поделилась способом приготовления пирога из теста филло. Она брала в начинку жареный фарш, но, по сути, подойдет все, что угодно.

В форму постелить 2–3 слоя теста на дно, смазать растопленным сливочным маслом, выложить начинку. Таких слоев можно сделать до 7–8, на свое усмотрение. Скрепить края, сверху смазать маслом и яйцом.

Поставить в духовку при 180 градусах на 20 мин (время зависит от количества слоев). Пирог получается румяным, хрустящим, аппетитным.

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