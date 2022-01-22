Нарядные и счастливые: Юдашкина в приталенном платье и бархатных сапожках появилась на свадьбе с мужем

Валентин Юдашкин знаменит на всю страну благодаря своим работам. Он шьет наряды для многих звезд шоу-бизнеса. Алла Пугачева зачастую появляется в платьях, которые шил сам маэстро.

В последнее время кутюрье редко появляется на публике. Еще несколько лет назад стало известно, что он болен. Однако Юдашкин в прошлом году ездил отдыхать в Европу и появлялся в гостях у друзей.

А 22 января супруги впервые за долгое время появились вместе на публике. Юдашкин посетил свадьбу племянница оперной певицы Марии Максаковой, Анны. Она также является внучкой Людмилы Максаковой. Анна сестра Петра Максакова, который приходится модельеру зятем.

Невеста в платье в цветочек предстала со своим возлюбленным шахматистом Теймуром Раджабовым в ЗАГСе Барвихи. Маэстро предстал в костюме с элегантным галстуком-платком. А вот Марина была в лаконичном силуэтном платье и бархатных сапожках.

«Анечка и Тимур! Поздравляем с бракосочетанием! Будьте счастливы и любите друг друга!» — написала она в соцсети.

На банкете жена Юдашкина уже блистала в платье в пол с открытым плечом. Пользователи Сети отметили, что маэстро хорошо выглядит. Многие также осыпали комплиментами его жену. «Отличный повод собраться всем», «Какие красивые молодые», «Юдашкин такой посвежевший и стройные», «Какая Марина элегантная», «Валентин такой счастливый», — прокомментировали пост подписчики.

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