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«Помогаю готовить апартаменты»: Малькова призналась, как зарабатывает на жизнь в Словении

Многодетная мама воспитывает троих детей.

«Помогаю готовить апартаменты»: Малькова призналась, как зарабатывает на жизнь в Словении
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova/

После развода с Романом Мальковым, который в мае прошлого года стал четвертым мужем Анастасии Макеевой, Светлана Малькова осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей школьного возраста – Сашу, Аню и Акима.

В своем микроблоге художница рассказала, как и чем зарабатывает на жизнь.

Страница Светланы Мальковой
Страница Светланы Мальковой. Скриншот: instagram.com/svetamalkova/

«Уроки рисования. Онлайн-рисование. Онлайн русский язык. YouTube-канал теперь. Помогаю готовит апартаменты к заезду гостей», — сказала Малькова.

Напомним, ранее Светлана Малькова заявила, что получила долгожданные алименты от бывшего мужа. Роман Мальков выплатил задолженность за 3,5 месяца. Однако поздравлять с Новым годом своих детей, по словам Светланы, не стал.

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