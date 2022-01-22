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«Выпрашивать больше не буду»: Малькова призналась, что новый муж Макеевой опять не платит алименты

Роман Мальков – отец четырех детей.

«Выпрашивать больше не буду»: Малькова призналась, что новый муж Макеевой опять не платит алименты
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova/

Роман Мальков вновь не платит алименты. Об этом заявила его бывшая жена Светлана Малькова. Многодетная мама отметила, что получила долгожданные выплаты в конце декабря за три месяца и на этом все закончилось.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova/

«Алименты выпрашивать больше не буду, кто не в курсе, алименты за январь не выплачены. Да пусть это остается на их совести, на тех, кто читает на ночь молитвы, окунается в прорубь», — написала Малькова.

Напомним, Светлана Малькова с тремя детьми осталась жить в Словении. Ранее он отмечала, что зарабатывает тем, что дает уроки рисования и помогает убирать апартаменты.

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