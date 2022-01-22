«Выпрашивать больше не буду»: Малькова призналась, что новый муж Макеевой опять не платит алименты

Роман Мальков вновь не платит алименты. Об этом заявила его бывшая жена Светлана Малькова. Многодетная мама отметила, что получила долгожданные выплаты в конце декабря за три месяца и на этом все закончилось.

«Алименты выпрашивать больше не буду, кто не в курсе, алименты за январь не выплачены. Да пусть это остается на их совести, на тех, кто читает на ночь молитвы, окунается в прорубь», — написала Малькова.

Напомним, Светлана Малькова с тремя детьми осталась жить в Словении. Ранее он отмечала, что зарабатывает тем, что дает уроки рисования и помогает убирать апартаменты.

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