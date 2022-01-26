«Где мои цветы? Вроде серьезная студия»: Волочкова устроила скандал на шоу «Пусть говорят»

Танцовщица Анастасия Волочкова в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале устроила скандал, потому что ей не передали цветы от возлюбленного Сергея Кузнецова.
«Солнышко мое, ты цветы получила?» — спросил возлюбленный балерины, который вышел на связь со студией «Пусть говорят».
«Где мои цветы? Зажали цветы! Люди! Ну вроде серьезная студия».
После этого Дмитрий Борисов потребовал принести балерине цветы, что и было сделано.
Напомним, что Анастасия Волочкова пришла в студию «Пусть говорят», чтобы рассказать свою версию о скандале в самолете. Звезда не надевала маску, из-за чего и возникла конфликтная ситуация.
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