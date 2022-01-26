«Где мои цветы? Вроде серьезная студия»: Волочкова устроила скандал на шоу «Пусть говорят»

Балерина расстроилась, что ей не передали букет от возлюбленного.

Танцовщица Анастасия Волочкова в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале устроила скандал, потому что ей не передали цветы от возлюбленного Сергея Кузнецова.

«Солнышко мое, ты цветы получила?» — спросил возлюбленный балерины, который вышел на связь со студией «Пусть говорят».

«Где мои цветы? Зажали цветы! Люди! Ну вроде серьезная студия». Анастасия Волочкова

После этого Дмитрий Борисов потребовал принести балерине цветы, что и было сделано.

Напомним, что Анастасия Волочкова пришла в студию «Пусть говорят», чтобы рассказать свою версию о скандале в самолете. Звезда не надевала маску, из-за чего и возникла конфликтная ситуация.

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