Великодушная: Волочкова поблагодарила авиакомпанию, на борту которой случился инцидент с маской

Балерину публично приструнили за то, что она приспустила с носа защиту.

Анастасия Волочкова нашла в себе силы поблагодарить авиакомпанию, на борту которой недавно случился инцидент с маской.

Напомним, балерина в сопровождении бойфренда Сергея возвращалась с Мальдив на лайнере авиакомпании «Аэрофлот». Бортпроводник сделал замечание звезде за то, что она приспустила с носа защитную маску. Анастасия Волочкова удивилась этому высказыванию, поскольку, по ее словам, якобы в салоне многие не прикрывали полностью лицо, а упрек поступил только в ее адрес. Знаменитость считает этот поступок предвзятым.

К слову, подобного мнения придерживается и певица Слава, которая опубликовала в личном блоге видео в поддержку балерины. Она считает, что к звездам должно быть если не снисходительное отношение, то хотя бы как ко всем.

Анастасия Волочкова написала в личном блоге теперь следующее: «В наши непростые времена мы должны объединяться, а не включать агрессию и пытаться друг другу ставить козни и глумиться».

Знаменитость поблагодарила «Аэрофлот» за то, что всегда хорошо ее обслуживает. Она заметила, что отдельные бортпроводники не могут повлиять на ее отношение в целом к компании.

«Мне не хочется, чтобы из-за какого-то бортпроводника Ивана, докопавшегося до меня на борту из-за спущенной маски с лица, у меня изменилось отношение к этой компании. Все в нашей жизни решает человеческий фактор. Я всех вас люблю и хочу пожелать добра и любви истинной и настоящей», — написала Волочкова в Instagram.

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