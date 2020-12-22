«Значит так, ребята»: Дубовицкая рассказала, какой фразой мотивирует артистов «Аншлага»

Ведущая и руководитель программы «Аншлаг», 76-летняя Регина Дубовицкая рассказала, что у нее есть устоявшаяся фраза, которой она мотивирует артистов своей передачи. Они уже давно знают эти слова, и стоит только женщине сказать: «Значит так, ребята», как все дружно отвечают: «Всегда вперед!».

«Я иногда хочу что-то другое сказать, но они уже знают эту мою любимую фразу и хором отвечают», — поделилась ведущая с порталом News.ru.

Также Дубовицкая раскрыла журналистам секрет своего неиссякаемого позитива. По словам женщины, его ей приносит работа. Новые сценарии и креатив всегда наполняют Регину Игоревну радостными эмоциями.

Добавим, что день рождения телеведущей — 30 декабря. Так что вместе с Новым годом она обычно отмечает и личный праздник. В этом году она соберет вокруг себя только близких людей.

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