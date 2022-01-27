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Действовали скорее наобум: оперативники восстановили полную картину ограбления вдовы Градского

Трое преступников могут скрываться в Таджикистане и Белоруссии.

Действовали скорее наобум: оперативники восстановили полную картину ограбления вдовы Градского
Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Globallookpress.com

Оперативникам удалось восстановить полную картину ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко. Всего в нем участвовали четверо преступников, которых, скорее всего, навел земляк, когда-то трудившийся на участке звезды.

Александр Градский
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Как рассказал источник, преступники самостоятельно организовали ограбление. Причем грабители точно не знали, есть ли деньги в доме Градского. Действовали они скорее наобум.

После преступления грабители поделили деньги. Задержанному Умеду Жабборову достались около десяти миллионов рублей. Он купил на них подержанную «Тойоту-Камри» за два с лишним миллиона рублей и на какое-то время уехал в Самарскую область. Однако вернулся в Москву, чтобы найти людей, которые помогут ему сбежать в Таджикистан.

Остальным трем преступникам удалось скрыться в Таджикистане и Белоруссии. Они объявлены в международный розыск, сообщает МК.ru.

Напомним, что из дома вдовы Александра Градского Марины Коташенко преступники вынесли сто миллионов рублей наличными. Ведется поиск грабителей.

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Тэги

Александр ГрадскийБелоруссияМарина КоташенкоТаджикистанУмед Жабборов