«Где такие деньги заработал Градский?»: известный журналист высказался о 100 миллионах, украденных у вдовы мэтра

Отар Кушанашвили не верит не только в наличие таких сумм у покойного Александра Градского, но и в само ограбление.

Пока следствие разрабатывает несколько версий исчезновения денег у вдовы Александра Градского Марины Коташенко.

Свой взгляд на похищение ста миллионов рублей высказал известный журналист Отар Кушанашвили. Он не верит в то, что у маэстро в принципе могли водиться такие деньги.

«Кем бы ты ни был, полета какого, масштаба, калибра, преставишься — твою память обосрут. 100 миллионов наличными дома у Градского, да упокой Всевышний евойную душу. Не мое это дело, но драма обернулась фарсом. Таких денег даже у Стиви Уандера нет, а стариканыч ведь их зарабатывает. Где такие деньги заработал Александр Градский — при одном концерте в пятилетку? Членом жюри? Абсурд», — считает Отар Кушанашвили.

По его мнению, никакого ограбления не было.

«Вдова с планом. Жду выступлений наследников, которые (даже, возможно, ненавидя друг дружку) просто обречены объединиться в древнегреческий хор», — заключил Отар Кушанашвили.

Напомним, заявление в полицию от вдовы Градского Коташенко поступило вечером в минувшее воскресенье, 16 января.

Марина Коташенко рассказала, что на нее было совершено разбойное нападение. Бандитам она отдала сто миллионов рублей, которые хранились наличными в подмосковном особняке.

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