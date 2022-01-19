«Он не доверял банкам»: Грибулина объяснила, почему Градский хранил деньги исключительно дома

Как отметила композитор, у артиста всегда было много заказных концертов.

Композитор Ирина Грибулина в программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» объяснила, почему музыкант Александр Градский хранил деньги дома, а не в банке.

«Мы с Сашей учились с юности и через всю жизнь пронесли эту дружбу. Совсем недавно мы перенесли его уход, как тяжелый удар. И вот теперь такая история с ограблением вдовы». Ирина Грибулина

По словам Грибулиной, она с Градским примерно 10-12 лет назад гуляла по Тверской.

«Не остались после концерта на банкете. Просто ходили и разговаривали. Я спросила, как он живет. Он говорит, что все в порядке. Сказал, что у него много заказных концертов и он много зарабатывает. Я спросила: «Наверное, деньги хранишь в швейцарском банке?». Он ответил, что не доверяет банкам. Это была его фраза. Он все хранил дома. Человек советской формации и не доверял банкам. Предпочитал только наличные и никакие переводы не признавал», — заметила Грибулина.

Напомним, что вдову Александра Градского Марину Коташенко на днях ограбили. Преступники из дома в элитном поселке вынесли сто миллионов рублей.

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