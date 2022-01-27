«Я ею восторгаюсь»: Долина назвала Пугачеву своей любимицей

В последнее время Лариса Долина является активным пользователем инстаграма. 66-летняя певица не только с завидной регулярностью публикует свежие фотографии, но и вступает в беседу с фанатами. На этот раз артистка поговорила с фолловерами об Алле Пугачевой.

«Я ее очень люблю, она потрясающий, отзывчивый человек, много сделавший для меня. Она сейчас такая счастливая. Вижу, как она гордится своими детьми. Я ею восторгаюсь», — рассказала Долина.

больше по теме Мама Алла тоже повеселилась: Пугачева столкнула со снежной горки мужа с двойняшками на санках Примадонна вместе с детьми и Максимом Галкиным порезвилась в саду.

Напомним, что в конце прошлого года Алла Пугачева и Максим Галкин отметили десятилетие со дня свадьбы. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, которым уже по восемь лет. Несколько лет назад Примадонна оставила сцену и ведет размеренный образ жизни, занимаясь воспитанием детей.

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