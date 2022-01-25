Мама Алла тоже повеселилась: Пугачева столкнула со снежной горки мужа с двойняшками на санках

Примадонна вместе с детьми и Максимом Галкиным порезвилась в саду.

Алла Пугачева редко появляется на светских мероприятиях. Она охотнее собирается с друзьями на посиделки в замке или ходит к ним в гости. Также чаще примадонну можно «встретить» у мужа Максима Галкина в микроблоге.

Как в этот раз: Пугачева вышла вместе с детьми и мужем на прогулку. После обильного снегопада в саду образовались пышные сугробы, и семейство решило порезвиться на образовавшихся горках.

Сама примадонна кататься не стала, зато помогла мужу с детьми. Она столкнула санки с горки, добавив им скорости так, что Лиза Галкина не сдержала эмоций и завизжала от захватывающей поездки.

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