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«Мы в нем живем»: Седокова показала дом в Майами, в который перебралась с мужем-баскетболистом

Артистка арендовала особняк за внушительную сумму.

«Мы в нем живем»: Седокова показала дом в Майами, в который перебралась с мужем-баскетболистом
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова с временно безработным мужем-баскетболистом и сыном Гектором от предыдущих отношений перебралась в Майами. Там семья решила арендовать особняк, который, по словам Анны, является домом ее мечты. Вилла находится в 15 минутах ходьбы от центра Майами.

В своем инстаграме она показала, как выглядит новое жилье. Там есть шесть спален, столько же ванных комнат, бассейн. Рассчитано оно на 12 гостей.

«Самый красивый дом в Майами и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго и еще 100 причин почему «Нет». Но я всегда находила свое «Да», — написала Седокова.

Напомним, ранее стало известно, что аренда дома обходится артистке в кругленькую сумму. Сутки проживания в этом особняке стоят 135 тысяч рублей.

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