«Мы переезжаем»: Седокова с мужем-баскетболистом нашла новый дом

Недавно Анна Седокова с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой и сыном Гектором переехала в Майами. Спорстмен временно является безработным, а певица может себе позволить работать из любой точки мира.

Накануне семья решила перебраться в новый дом, который взяла в аренду. Об этом Седокова рассказала в своем инстаграме.

«Итак, мы переезжаем в новый дом и мы безумно волнуемся потому что мы еще его не видели. По картинкам он очень красивый. Но я уверена, что он будет великолепен», — сказала Седокова.

Напомним, в конце прошлого года Анна Седокова отметила свой 39-й день рождения. В этот же день она запустила собственную онлайн-платформу, в рамках которой будет обучать всех желающих дам не зависеть от мужчин и самостоятельно зарабатывать на жизнь.

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