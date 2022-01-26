«Другие представления о дружбе»: звезда «Дома-2» Маргарита Агибалова высказалась о воссоединении Жужи и Бородиной

Экс-участница телестройки не верит в дружбу между заклятыми подругами.

Звезда «Дома-2» Маргарита Агибалова высказалась о воссоединении Кати Жужи и Ксении Бородиной. Экс-участница телестройки поддержала Жужу после ее ссоры с Бородиной. После примирения Екатерины и Ксении поклонники решили узнать мнение Маргариты.

«Я ничего об этом не думаю. Но у меня другие представления о дружбе, поэтому у меня практически нет друзей», — поделилась Маргарита Агибалова в своем Instagram.

Сейчас Маргарита Агибалова и Катя Жужа не общаются. Тем временем последняя весело проводит время в компании Ксении Бородиной.

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