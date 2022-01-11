«Привет с холодного Кипра»: Рита Агибалова из «Дома-2» предстала укутанной на фото с сыном и дочкой

Бывшие участники «Дома-2» Рита Агибалова и ее муж Павел Марсо уже почти три года живут на Северном Кипре. Пара купила здесь шикарный особняк и перебралась на ПМЖ вместе с детьми.

Почти круглый год семья Риты Агибаловой радуется теплой, солнечной погоде и наслаждается красотами Кипра.

Но в эти январские дни, по признанию Риты Агибаловой, она замерзает.

«Всем привет с холодного Кипра. Сегодня спорили с братом. Я сказала, что +15 это холодно, особенно, когда ветер и пасмурно. А он сказал, что мы просто отвыкли от настоящих морозов. Ну может быть… Я уже жду тепла. Хоть зимой на Кипре часто бывают солнечные теплые деньки, есть вариант ходить в декабре просто в футболке, но апрель и май — мои любимые месяцы», — написала Рита Агибалова в микроблоге.

Пост она сопроводила фото, на котором предстала с сыном Митей от брака с Евгением Кузиным и дочкой Бэллой, которую родила в союзе с Павлом Марсо.

И Рита Агибалова, и ее наследники позируют на фото тепло одетыми. На всех куртки и шарфы, а Бэлла и Митя еще и в шапках.

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