«Ой-ей-ей!»: Арзамасова в нюдовой блузке с шифоновыми рукавами и шляпке предстала в Дубае

Лиза Арзамасова нашла свое призвание еще в юности, когда снялась в сериале «Папины дочки». Она не скрывает, что любит проводить время не только на съемках, но и в театре. Однако ее жизнь изменилась за минувший год.

Теперь артистка не скрывает свой брак с Ильей Авербухом. Более того, они сыграли свадьбу. В прошлом году актриса родила своего первенца — сына Льва. Звезда уже не скрывает его лицо.

Обычно Аразамасова во всем поддерживает мужа. Она сопровождает его на светских раутах и даже катается с ним на льду. На днях влюбленные прилетели в Дубай, где решили провести отпуск. Сначала они устроили свидание на пляже и прогулялись по городу.

Теперь актриса запечатлелась в кожаных шортах и нюдовом топе с шифоновыми рукавами в крапинку. Примечательно, что наряд подчеркнул ее талию. Образ дополнила соломенная шляпка.

«Ой-ей-ей! Почему-то под утренней фотографией меня начали усиленно поздравлять с днем рождения. Дорогие друзья, мне очень приятно, и я не против, тем более что день у меня был прекрасный, и я в целом не против отмечать факт собственного рождения каждый день, но привыкла праздновать 17 марта — в тот самый», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Мне очень нравятся ваши фотографии, они передают такую атмосферу!», «Какой нежный образ», «Очень красивая», «Надо же, вы прям леди», «Выглядите бесподобно», «Любуемся вами», «Блузка роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

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