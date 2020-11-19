«Важный акцент»: Васильев рассказал, как правильно подобрать головной убор

Александр Васильев на «Модном приговоре» заговорил о том, как правильно подобрать головной убор. Поводом послужил не слишком удачный образ, который создал «народный стилист» для корпулентной гостьи программы. В шляпе не к лицу ее внешность стала еще более значительной не в лучшем смысле этого слова.

«Головной убор — это всегда важный акцент в любом наряде. Но они все бывают разными, поэтому, когда вы выбираете шляпу с широкими полями, которые закрывают весь ваш лоб, помните о том, как сконструировано ваше лицо. У нашей героини очень объемный двойной, и даже тройной, подбородок. Из-за того, что шляпа закрывает все до бровей, мы обращаем внимание только на нижнюю часть лица», — поведал историк моды.

Ранее мы писали о том, какие вещи рекомендовала стилист «Модного приговора» Ольга Соколенко полным женщинам. Она отметила, что пышкам не стоит сосредотачиваться исключительно на темном гардеробе, светлая одежда вовсе не полнит. Но при этом посоветовала обратить внимание на наряды с вертикальными линиями и узорами.

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