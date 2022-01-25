«Поженимся и все у нас будет»: Волочкова намерена выйти замуж за нового избранника Сергея и родить ему ребенка

Отношения балерины Анастасии Волочковой и ее нового возлюбленного Сергея развиваются стремительно.

Пара познакомилась на программе Первого канала «Давай поженимся!», куда звезда пришла поддержать подругу, а обрела личное счастье.

После отдыха на Мальдивах Анастасия Волочкова и Сергей еще больше сблизились.

В этот вторник, 25 января, балерина и ее избранник стали героями программы Первого канала «Пусть говорят». Ведущий шоу Дмитрий Борисов презентовал Сергея телезрителям как «без пяти минут мужа Анастасии Волочковой».

А балерина пошла еще дальше. Когда обсуждался скандал в самолете, который разразился на борту в момент возвращения Анастасии Волочковой с Сергеем с Мальдив, звезда заявила, что намерена выйти замуж за Сергея. И не только. У Волочковой в планах — вновь стать матерью.

«Представляете, если бы у меня роды приняли в самолете? Это была бы сенсация на весь мир. Сейчас с Сережей поженимся, и все у нас будет», — пообещала Анастасия Волочкова на всю страну.

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