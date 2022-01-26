«Летели и никого не трогали»: Волочкова впервые рассказала об инциденте на борту самолета

Накануне своего дня рождения Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив. На курорте балерина пробыла больше двух недель в компании нового возлюбленного по имени Сергей. В самолете с балериной случился очередной конфуз. Якобы она отказывалась надеть маску, чем спровоцировала гнев бортпроводников. По прилету в Шереметьево Волочкову встречали 20 сотрудников правоохранительных органов.

А накануне балерина побывала в студии «Пусть говорят», где поделилась своей версией произошедшего.

«Эти намордники уже всех достали. Половина пассажиров летели без масок 9 часов, а докопались до меня. Хотя я была в своей красивой маске. За что такое судилище? Это у меня претензии к бортпроводнику Ивану. За устроенную эту шумиху. И за устроенную провокацию. Никого я не оскорбляла ни на борту самолета, ни в полиции. Мы с Сережей летели и никого не трогали. У них нет доказательств никаких», — сказала Волочкова.

Напомним, с Сергеем Анастасия Волочкова познакомилась на программе «Давай поженимся» в конце прошлого года. А буквально через пять дней пара улетела на Мальдивы.

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