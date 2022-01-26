«Обожаю зиму!»: Дубцова в белом костюме и пуховике-баллоне сливочного цвета вышла на променад

Певица похвасталась монохромным образом. Она вернулась с отдыха на Мальдивах.

Ирина Дубцова является популярной певицей. Она прославилась благодаря участию в «Фабрике звезд». Примечательно, что Ирина не только исполняет свои песни, но и пишет хиты для коллег.

Она не скрывает, что зачастую артисты стоят в очереди за ее песнями. Так как звезда хорошо зарабатывает, она много путешествует и следит за внешностью. Певица предпочитает выглядеть женственно.

Не так давно 30-летняя Ирина отдохнула на Мальдивах. А теперь она вернулась в Москву и попала из лета в зиму. Артистка вышла на променад с собакой. Ей пришлось изрядно утеплиться.

Примечательно, она решила облачиться в монохромый лук. Певица запечатлелась в белом спортивном костюме и пуховике-баллоне сливочного цвета. Она также надела вязаную шапку. Дубцова без макияжа позировала в сугробе.

«Обожаю зиму! Обожаю снег! Зима для меня — это всегда детство. Пончик, кажется, не в восторге», — написала звезда.

Отметим, что объемные пуховики стали трендом сезона. Ксения Собчак, Лиза Арзамасова и другие модницы тоже их носят. Поклонники восхитились тем, как выглядит Дубцова. «Как красиво», «Какое красивое фото, прям пахнуло морозной свежестью», «Очень идет белый цвет», «Прям снежная девушка», «Очень стильный наряд», «У вас классный пуховик», «Ох, вы сливаетесь», — прокомментировали пост подписчики.

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