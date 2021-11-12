«Шикарные ножки»: постройневшая Ирина Дубцова в элегантном платье сразила публику

Ирина Дубцова уже давно стала знаменитостью. В свое время она победила на «Фабрике звезд». Теперь Ирина не только певица, но и композитор. Она создала много хитов для своих коллег.

Артистка не скрывает, что богата, но ее личная жизнь так и не устроилась. Найти достойного жениха ей оказалось сложно. Но стоит отметить, что в 39 лет она может похвастаться моложавым видом.

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А за последний год певица еще и похудела. Дубцова без стеснения позирует в купальнике. После отпуска она уже вернулась к работе. На этот раз артистка решила похвастаться новым образом. Она запечатлелась на камеру в элегантном черном платье и лодочках. Ирина стала кокетливо танцевать, виляя бедрами. Она подчеркнула свои стройные ноги и изящные изгибы своей фигуры.

Обычно Дубцова редко шалит на камеру. Ей удалось сразить публику. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ой, ну какая красота и грация», «Какая вы невероятно красивая», «Какое кольцо», «Шикарные ножки», «Такой изгиб», «Какая стройняшка», «Вы просто восхитительны», «Как можно быть настолько красивой?», «Хороша! Просто безупречная», «Ирочка, какая фигурка», — стали писать подписчики.

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