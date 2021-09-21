Lady like: Дубцова идеально подобрала оттенок наряда для теплой осени

Победительница «Фабрики звезд – 4» Ирина Дубцова заявила о себе на большой сцене еще в 1999 году. В этом году певица отметила свой 39-й день рождения. Она воспитывает сына и скрывает от публики свою личную жизнь. В ее Instagram появляются лишь личные фотографии. Так, накануне артистка приняла участие в голосовании на выборах. Для похода на избирательный участок она выбрала наряд в светлых оттенках. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что образ Ирины тщательно продуман.

«Образ певицы — это современное прочтение стиля lady like: идеально подобранные оттенки, качественные ткани и хороший классический крой. Аутфит тщательно продуман и собран. Светлые тона красивы теплой сухой осенью, особенно в ясные солнечные дни, хотя и не являются традиционными или трендовыми для этого времени года», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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