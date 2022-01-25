«Абсолютно счастливый день»: Собчак и Богомолов в модных пуховиках-дутиках предстали в горах

Телеведущая продолжает отдыхать с мужем и друзьями в Аргентине. Они устроили себе захватывающий тур.

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении, а также снимает свои авторские передачи. Примечательно, что телеведущая свободное время предпочитает посвящать семье.

Она растит сына Платона от первого брака. Уже несколько лет блондинка счастлива с Константином Богомоловым. Пара недавно провела время в Куршевеле, где звезда каталась на лыжах с мужем и наследником.

А потом Собчак устроила большое путешествие. Вместе с возлюбленным и друзьями она оказалась в Аргентине. Несколько дней телеведущая гуляла по Буэнос-Айресу, а потом оказалась в Патагонии. Накануне они не только посетили остров, на котором живут пингвины, но и устроили вертолетную экскурсию. Ксения оказалась в горах, где провела время с мужем.

Примечательно, что пара одевается в одном стиле. Они отметились в пуховика-дутиках светло-серого цвета. Собчак также носила клетчатую рубашку и спортивный костюм.

«Абсолютно счастливый солнечный день для вертолетной экскурсии. Чтобы зарядиться энергией и накопить силы для новых свершений, надо глазам давать возможность созерцать красоту, в этом я уверена. Этим и занимаемся. Ушвайя — действительно конец света, и совсем другая природа и климат чем Калафате. Здесь местами прямо наша родная Карелия, и последняя сцена в реке в фильме „Выживший“ тоже снималась здесь», — поделилась звезда.

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