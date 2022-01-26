«Воровство» и «низость»: отстраненный Меньшиковым режиссер рассказал о новом увольнении в Театре Ермоловой

Олег Меньшиков буквально за несколько дней до премьеры решил распрощаться с очередным сотрудником Театра им. Ермоловой.

Не утихают скандалы в Театре им. Ермоловой. И вновь в центре внимания оказался его директор Олег Меньшиков, который на сей раз решил отстранить от постановки «Двенадцатая ночь» приглашенного режиссера Олега Долина, сообщает МК.

Напомним, ранее руководитель театра распрощался с несколькими актерами, они, в свою очередь посчитали, что это было сделано незаконно, и дочь Анатолия Папанова уже успела через суд добиться своего возвращения в родные театральные стены.

Увольнение режиссера произошло за неделю до премьеры и в довольно необычной форме — через смс, без официального уведомления. Долин на своей странице в Facebook написал, что Меньшиков решил выпустить спектакль некоей «своей командой», чем, мягко говоря, сильно удивил приглашенного постановщика.

«Репетиции с участием «вашей команды» должны начаться за 9 дней до заявленной премьеры… Что это может означать — что вы планируете «отредактировать» уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили «свою» версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость», — не поскупился на слова Олег Долин.

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