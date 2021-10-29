Против произвола в театре: дочь Анатолия Папанова и другие артисты подали иск на администрацию Олега Меньшикова

Минувшим летом в Театре им. Ермоловой разгорелся скандал. Часть труппы решили сократить «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». В число уволенных попали более 20 актеров, прослужившие театру не один десяток лет.

Обиженные актеры решили действовать. Так, Николай Токарев, Мария Бортник и Елена Папанова на днях обратились в суд. Несколько артистов, из тех что попали под сокращение, договорились с администрацией театра о компенсации, их уволили по соглашению сторон. Увольнение остальных перенесли на 31 октября. Но из-за объявленных в Москве внеплановых выходных выдачу на руки их трудовых книжек могут перенести в очередной раз. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Кроме того, профком театра обратился в Департамент культуры с просьбой провести внеочередную проверку фактов возможного нарушения финансового и трудового законодательства РФ. Артистов возмущают доходы худрука Олега Меньшикова, которые в разы превышают их оклады.

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