Увольнения в день рождения: Олег Меньшиков оставил без работы больше десяти артистов

Народный артист Олег Меньшиков с размахом отметил свой 61-й день рождения. По этому случаю он собрал своих друзей в одном из ресторанов Москвы. Поздравить артиста пришли Александр Петров, Стася Милославская, Данила Козловский, Александра Бортич и многие другие звезды. Отдельно слова благодарности озвучила в своем инстаграм и Кристина Асмус.

Пока Меньшиков принимал поздравления, 11 артистов тетра им. Ермоловой, где он значится худруком, начали искать работу.

В день рождения Олега Меньшикова были уволены из Театра им. Ермоловой 11 артистов. Это вторая партия из так называемого «расстрельного списка». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, о скандале в театре стало известно еще летом. Массовое увольнение связано с экономией бюджета в период пандемии коронавируса. Около 20 артистов, не занятых в репертуаре, попали под сокращение.

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