«Может, из-за проблем со здоровьем?»: дочь Папанова восстановили в театре после скандального увольнения Меньшиковым

Актриса сказала, что не таит зла на директора.

Дочь Анатолия Папанова Елену Папанову восстановили в должности в Театре им. Ермоловой после скандального увольнения нескольких актеров во время летней кадровой «чистки» Олегом Меньшиковым.

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Судьба других артистов пока решается, а вот Елена Папанова, хоть и болеет коронавирусом, нашла в себе силы простить директора театра, дав комментарий МК. Она сказала, что нормально относится к руководству театра и даже понимает его решение. Но не одобряет методов.

«То, что произошло, не очень красиво: можно было как-то по-другому поступить: встретиться с людьми, поговорить с ними. Я, например, работаю больше 40 лет в театре. Можно было как-то отметить, премии какие-то людям дать, благодарность объявить, что ли. Сказать типа: «Ребята, вы нам нужны, мы будем вас вызывать»… Может быть, это все так произошло из-за проблем со здоровьем у Олега Евгеньевича? Я его понимаю — он хотел обновить театр, репертуар», — прокомментировала Папанова.

Отметим, что театр официально признал свою ошибку относительно актрисы, поскольку она была уволена во время отпуска. А это незаконно.

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