«Не дай Бог таких друзей, как Клава Кока!»: Слава заступилась за Бузову и Волочкову, объяснив их поступки

В последнее время имена Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой у всех на устах, а все благодаря видео, которые сняли недоброжелатели и выложили в Интернет. Естественно, они потом разлетелись и по СМИ.

Напомним, над отдыхающей «по полной» Ольгой Бузовой посмеялась Клава Кока, которая, расслабляясь рядом, фиксировала поведение своей приятельницы и запускала посты в Instagram.

А Анастасию Волочкову исподтишка снял один из пассажиров самолета, в котором летела балерина в тот момент, когда артистка пыталась доказать, что маска приспущена не только у нее в салоне.

Слава уверенна, что к артистам стоит относиться снисходительно, как ко всем людям, и уж тем более не придавать публичности неприглядные видео, сделанные без разрешения звезд.

«Мы дарим, в основном, радость, мы очень сильно устаем и нам нужно расслабиться. Мы же никого не бьем, ведем себя адекватно», — высказалась Слава.

Певица возмутилась также, что есть люди, которые пиарятся за счет других. В частности, упомянула Клаву Коку.

«Не дай Бог таких друзей, как Клава Кока!» — заявила знаменитость.

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