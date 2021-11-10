Скрывала 9 месяцев: Лютаева сообщила, что Дитковските сделала ее бабушкой в третий раз

Агния Дитковските не афиширует свою личную жизнь.

Актриса Татьяна Лютаева рассказала поклонникам, что стала бабушкой в третий раз. Ее дочь Агния Дитковските 3 ноября родила малыша. Пока пол и метрики новорожденного звезды не раскрывают.

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» подала новость довольно изящно — обнародовала фото беременной дочки и написала:

«В нашем гнезде — плюс один! Люблю», — обозначилась она под фото.

Отметим, что Агния Дитковските все 9 месяцев исхитрялась скрывать свою беременность. Впрочем, это не единственная тайна, которая окружает звезду. Актриса не афиширует имени своего второго мужа, а также скрывает от публики второго малыша, рожденного после первого брака с Алексеем Чадовым. У них, напомним, есть совместный сын Федор.

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