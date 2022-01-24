«Забыл сказать календарю»: Омаров жестоко охарактеризовал нового возлюбленного Бородиной

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись 6 августа прошлого года. Причину распада шестилетнего брака оба скрывали, но в последнее время бизнесмен начал обвинять во всем бывшую супругу. По его словам, Ксения закрутила интрижку с его лучшим другом по имени Трофим.

В своем микроблоге Курбан съязвил в адрес бывшего друга. Он сделал скриншот экрана смартфона, который напомнил ему о дне рождении Трофима.

«Трофим — ДР (День рождения, — Прим. ред.). Когда забыл сказать календарю, что **** (далее аббревиатура из нецензурных слов)», — написал Омаров.

Добавим, по слухам, сам Курбан начал встречаться с бывшей возлюбленной того самого Трофима, Виолеттой. Она работает врачом-косметологом и раньше также тепло общалась с Ксенией Бородиной.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.