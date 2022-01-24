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«Забыл сказать календарю»: Омаров жестоко охарактеризовал нового возлюбленного Бородиной

Телеведущая закрутила роман с бывшим другом бизнесмена.

«Забыл сказать календарю»: Омаров жестоко охарактеризовал нового возлюбленного Бородиной
Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow/

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись 6 августа прошлого года. Причину распада шестилетнего брака оба скрывали, но в последнее время бизнесмен начал обвинять во всем бывшую супругу. По его словам, Ксения закрутила интрижку с его лучшим другом по имени Трофим.

В своем микроблоге Курбан съязвил в адрес бывшего друга. Он сделал скриншот экрана смартфона, который напомнил ему о дне рождении Трофима.

Страница Курбана Омарова. Скриншот: instagram.com/zimamoscow/

«Трофим — ДР (День рождения, — Прим. ред.). Когда забыл сказать календарю, что **** (далее аббревиатура из нецензурных слов)», — написал Омаров.

Добавим, по слухам, сам Курбан начал встречаться с бывшей возлюбленной того самого Трофима, Виолеттой. Она работает врачом-косметологом и раньше также тепло общалась с Ксенией Бородиной.

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