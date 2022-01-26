Дочь Алексея Баталова стала законной хозяйкой элитной недвижимости своего покойного отца

Дочь покойного актера Алексея Баталова, Мария, стала законной владелицей элитной недвижимости своего отца. Кассационный суд подтвердил законность судебных решений в защиту жилищных прав семьи актера, поставив в этой скандальной и долгой истории точку.

Как отметил адвокат семьи Баталовых Сергей Лукин, в самое ближайшее время начнется переоформление всех квартир Алексея Баталова на Марию.

Что касается старта уголовного процесса над юристом Михаилом Цивиным и актрисой Натальей Дрожжиной, то точные сроки пока не известны. В уголовном деле насчитывается 18 томов. Суду необходимо ознакомиться с материалами громкого дела, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что, по версии следствия, Дрожжина и Цивин обманным путем завладели квартирами семьи Баталовых. Кроме того, они вывели со счетов покойного актера крупную сумму денег.

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