«Она – человек малообразованный»: Цивин оскорбил юриста семьи Баталовых

Как отметил адвокат, после смерти актера он взял на себя все хлопоты о Гитане Аркадьевне и Марии.

Юрист Михаил Цивин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале нелестно высказался в адрес адвоката семьи Баталовых Татьяны Кириенко.

«Все, что на сегодняшний день говорит чмо по имени, как ее там… юрист семьи Баталовых — это вранье! Она — человек малообразованный, и она лжет!» Михаил Цивин

Как отметил Михаил Цивин, именно он взял на себя все хлопоты о семье Алексея Баталова после смерти звезды. Помогал деньгами и советами его вдове цирковой артистке Гитане Леонтенко и дочери Марии, у которой с детства серьезные проблемы со здоровьем. К примеру, как сказал Михаил Цивин, именно он отправлял Леонтенко с дочкой за границу, чтобы они поправили свое здоровье.

Напомним, что Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина обвиняются в мошенничестве в крупном размере. Они, возможно, обманным путем завладели недвижимостью семьи Баталовых. Если следователям удастся доказать их вину, то парочке светит до десяти лет колонии.

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