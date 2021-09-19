Вдова Алексея Баталова требует, чтобы Наталья Дрожжина вернула 14 млн рублей, снятые со счетов

На днях вдова покойного актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко и дочь народного артиста Мария Баталова подали новый иск в суд против Натальи Дрожжиной. Родственники просят взыскать с нее порядка 14 миллионов рублей в их пользу. По их словам, эти деньги Наталья Дрожжина некоторое время назад сняла со счетов по доверенности.

Кроме этого, Баталовы требуют через суд, чтобы супруг Натальи Дрожжиной Михаил Цивин, адвокат Нарек Кастанян и нотариус Дмитрий Бублий исключили упоминания имени народного артиста СССР (Алексея Баталова) из названия благотворительного фонда.

Гитана Леонтенко заявила, что благотворительный фонд Баталова три года назад учредили Цивин с Дрожжиной от ее имени, но не спросив даже ее мнения по этому поводу. Вдова Алексея Баталова считает, что организация «Благор» был создан по поддельным документам.

«Мы провели исследование в экспертной организации, где установили, что протокол о создании юрлица, то есть фонда, подписывали не Гитана Аркадьевна и Мария Баталова, а кто-то другой от их имени», — поделился с kp.ru адвокат Баталовых Сергей Лукин.

Напомним, разбирательства, связанные с наследством Алексея Баталова, начались примерно год назад. Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин подозреваются в мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР.

Весной этого года Замоскворецкий суд Москвы вернул недвижимость Марии Баталовой. Это — двухкомнатная квартира в центре столицы, нежилое помещение площадью в 21 кв. метра в доме по улице Серафимовича,2 и 1/3 в долевой собственности в квартире по тому же адресу — Серафимовича, 2. Недвижимость отошла Наталье Дрожжиной по договорам ренты. Однако вдова Алексея Баталова утверждает, что подписала документы, из-за того, что была введена в заблуждение.

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