«Все равно права жена»: Певцов поделился секретом долговечного брака

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова – одна из самых красивых пар российского кинематографа. Вместе они более 30 лет. Супруги воспитывают долгожданного сына Елисея и дорожат своими отношениями.

Накануне Певцов признался, что в любом споре уступает Дроздовой.

«Сколько бы я ни был прав, все равно права жена. Я первый скажу: «Прости меня, пожалуйста», хоть я и сам знаю, что я 28 тысяч раз прав, но не имеет значения моя правота. Имеет значение то, что мы вместе, и то, что нам Господь дал встретиться. Это нужно нести, покуда есть силы дышать», — высказался Певцов в одной из программ.

Напомним, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова познакомили на съемках фильма «Прогулка по эшафоту» в 1991 году. До этого оба были в браках. Их свадьба состоялась в 1994-м, а сын Елисей родился в 2007-м, когда Дроздовой было уже 42 года.

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