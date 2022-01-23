Ольга Дроздова, оставшаяся без Дмитрия Певцова, попала в опасную ситуацию

Звезды «Бандитского Петербурга» Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились на съемках картины «Прогулка по эшафоту». С тех пор они практически не расставались за исключением некоторых случаев. В один из них актриса едва не попала в опасную ситуацию.

Все случилось несколько лет назад на «Кинотавре» в Сочи. С Дроздовой захотели познакомиться поближе местные мужчины, а Певцов отъехал в тот момент по делам. Благо, недалеко отказался каскадер Александр Иншаков.

«Зацепили местные. Ко мне подбежали девчонки, актрисы: «Саша, Олю Дроздову надо спасать…» Я туда. Там ребята быковатые! Кого только не было! Бывшие борцы и боксеры. Одному пришлось навернуть. Пришлось с ними разговаривать и объяснять. Так получилось, что еще одному в пятак дал. Димы Певцова, мужа, в тот момент рядом не было», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дроздова и Певцов стали супругами в 1994-м. В 2007-м Ольга родила долгожданного сына, которого назвали Елисей.

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