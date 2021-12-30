Певцов рассказал о грубой ошибке работников ЗАГСа во время регистрации его брака с Дроздовой

Актер Дмитрий Певцов в Instagram рассказал, что они с женой актрисой Ольгой Дроздовой 27 лет назад сыграли свадьбу. Звездные артисты отмечают свадьбу Красного дерева.
«30 декабря 1994 года в Мещанском ЗАГСе Москвы был зарегистрирован брак Певцова Д. А. с… (внимание) ДроздовЫМ О. Б.! Ошибку заметили только на выходе из ЗАГСа. Исправили, конечно».
Как отметил Дмитрий Певцов, познакомился он с Ольгой Дроздовой в 1991 году. Это случилось 7 мая. В следующем году их семье будет уже 32 года. Певцов поздравил своих подписчиков с праздниками, которые приближаются.
Напомним, что у Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой есть совместный сын. Елисею в этом году исполнилось 14 лет.
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