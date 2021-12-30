Певцов рассказал о грубой ошибке работников ЗАГСа во время регистрации его брака с Дроздовой

По словам актера, недочет был, к счастью, быстро устранен.

Актер Дмитрий Певцов в Instagram рассказал, что они с женой актрисой Ольгой Дроздовой 27 лет назад сыграли свадьбу. Звездные артисты отмечают свадьбу Красного дерева.

«30 декабря 1994 года в Мещанском ЗАГСе Москвы был зарегистрирован брак Певцова Д. А. с… (внимание) ДроздовЫМ О. Б.! Ошибку заметили только на выходе из ЗАГСа. Исправили, конечно». Дмитрий Певцов

Как отметил Дмитрий Певцов, познакомился он с Ольгой Дроздовой в 1991 году. Это случилось 7 мая. В следующем году их семье будет уже 32 года. Певцов поздравил своих подписчиков с праздниками, которые приближаются.

Напомним, что у Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой есть совместный сын. Елисею в этом году исполнилось 14 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!