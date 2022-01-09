«Не хочу давать надежду на дальнейшее общение»: Даня Милохин — о биологических родителях

Даня Милохин рассказал, что не ищет встречи с биологическими родителями. Случай встретиться впервые с мамой и папой представился на шоу «Док-ток» Первого канала. Ведущая Ксения Собчак разыскала родственников Милохина, однако от встречи юный тиктокер отказался.

«Она спросила: «Дань, ты хочешь, чтобы они вышли?». Я ответил — нет. И Собчак не заставляла. Даже после съемок мы не виделись. Они сидели в гримерке, а я уехал. Считаю, это правильно», — рассказал Даня в YouTube-шоу «50 вопросов».

Мать оставила Милохина в детском доме, когда ему было три года. О дальнейшей судьбе мальчика она не узнавала. Тиктокер признался, что не собирается поддерживать никаких отношений с родственниками.

«Я не ищу сообщений от матери. Даже если увижу, не буду отвечать, потому что не хочу давать надежду на дальнейшее общение. Не хочется этих соплей пока. Возможно, через год встречусь, но сейчас нет», — поделился Милохин.

Артист признался, что считает родителей чужими людьми. Ему было неловко наблюдать, как биологический отец рухнул на колени перед его братом Ильей. Милохин поделился, что равнодушен к маме и папе и не видит смысла в том, чтобы поддерживать с ними отношения.

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