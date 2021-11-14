«Мне тут пришел заработок»: старший сын Аршавина и Барановской назвал сумму первой зарплаты

Пятнадцатилетний сын футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской Артем, который учится в московской международной школе, где год обучения для старшеклассников стоит более двух миллионов рублей, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил сумму своей первой зарплаты.

«Мне тут на днях пришел заработок, который должен был прийти еще четыре года назад. В Большом театре мы играли спектакль. Пришла зарплата в 27 тысяч рублей». Артем Аршавин

Довольна успехами сына и его мама. «Самый лучший мой кайф, когда говорят, что он ведет мероприятия лучше, чем я. Это правда. Один из первых раз, когда он вышел на сцену – это масленица в Лондоне на Трафальгарской площади», — вспомнила Барановская.

Напомним, что у Андрея Аршавина и Юлии Барановской трое общих детей. Пара уже давно не живет вместе.

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