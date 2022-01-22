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Как Волочкова банщика женила, да полюбила его сама

Статного Сергея из Подмосковья балерина разглядела на съемках шоу «Давай поженимся!».

Как Волочкова банщика женила, да полюбила его сама
Сергей и Анастасия на Мальдивах. Фото: Инстаграм

Анастасия Волочкова 20 января отмечает 46-й день рождения. Лучший подарок балерина сделала себе сама — закрутила очередной головокружительный роман. История любви Волочковой с простым банщиком из Подмосковья достойна сценария романтической комедии. «Телепрограмма» рассказывает, что осталось за кадром истории.

Завязка

27 декабря Анастасия Волочкова приехала на съемки передачи «Давай поженимся!». Обычная практика: в праздничных выпусках шоу невест и женихов расхваливают звезды, а в будничных программах это делают родня или друзья героев. В программе с Волочковой в студии была одна невеста, за расположение которой боролись сразу три жениха.

Продюсеры передачи позвали Волочкову представлять интересы самого фактурного холостяка Сергея — высокий мужчина (его рост 188 см — на 16 см выше балерины) изображал на сцене «Давай поженимся!» стриптизера Тарзана, так как тоже может похвастаться горой мышц.

Ведущая Лариса Гузеева сразу отметила внешнюю схожесть Волочковой и Сергея и взаимную симпатию пары, даже намекнула: мол, для героини передачи женихов слишком много, поэтому балерина может присмотреть и себе кого-то.

В студии «Давай поженимся!» Сергей пародировал Тарзана, а Волочкова перекусила угощениями от героев шоу. Фото: Инстаграм
В студии «Давай поженимся!» Сергей пародировал Тарзана, а Волочкова перекусила угощениями от героев шоу. Фото: Инстаграм

Когда Анастасия и Сергей из отдельной комнаты-студии следили за выступлениями других героев передачи, стало ясно, что балерина положила глаз на мужчину. Волочкова засыпала его и себя заодно комплиментами: «Мне кажется, я более завидная невеста!», «Лучше меня вы все равно никого не встретите», «Вы очень классный!». А потом и вовсе перешла на ты: «Давай уже с тобой, Серега, поженимся!» Для Сереги встреча со звездой стала неожиданностью, поэтому он засмущался от такого внимания.

В финале невеста — героиня «Давай поженимся!» выбрала не Сергея, а другого участника передачи. После окончания съемок Волочкова и Сергей обменялись телефонами и разъехались по своим делам.

Кульминация

Через два дня после шоу они созвонились. И Волочкова… позвала Сергея к себе домой вместе справлять Новый год. Второй раз в жизни Настя с кавалером встретились прямо 31 декабря в ее подмосковном особняке. 1 и 2 января гуляли, ездили на конюшню, развлекались. Все это время они были втроем: с парой отдыхал 6-летний сын мужчины Кирилл. Волочкова подарила мальчику игрушку — машину на радиоуправлении.

Кто же этот Сергей, очаровавший балерину? 44-летний мужчина работает управляющим банным комплексом в Подмосковье. Кто-то в сети ошибочно предположил, что он — владелец бани, однако Сергей лишь наемный сотрудник. Раньше Сергей работал фитнес-тренером, управлял фитнес-центрами. Мужчина получил образование на Украине, где раньше жил. После армии отучился в университете на факультет психологии, а затем окончил Высшую партийную школу.

Женат Сергей был один раз, мечтает создать новую семью. С экс-супругой прожил в браке 20 лет, после развода продолжает участвовать в воспитании сына — Кирилл проводит с отцом три дня в неделю.

С 3 по 18 января Волочкова отдыхала на Мальдивах: дорогостоящую поездку она организовала заранее. Если с арендованной виллой проблем не было — там могут жить сразу несколько человек, то билет для Сергея балерина доставала в последний момент через знакомых. Но все сложилось удачно, и они отдохнули вместе. Звезда не видит ничего зазорного в том, что отпуск был исключительно за ее счет.

Вилла, которую Волочкова арендовала на январские каникулы. Фото: Инстаграм
Вилла, которую Волочкова арендовала на январские каникулы. Фото: Инстаграм

Сергей оказался непьющим, разве что позволил себе 31 декабря и в день прилета на курорт по бокалу шампанского. Из-за этого весь отдых не пила спиртного и балерина.

Волочкова на днях выходила в прямой эфир Инстаграма, чтобы рассказать об отношениях с Сергеем: «Мы так влюблены в друг друга! Сергей — замечательный мужчина, такой сексуальный! Сережа веселый, с ним не надо никаких напитков. Мне не важно, кем человек работает. Вообще считаю, что эта встреча — судьба, так как я люблю русскую баню. У нас даже с Сергеем появилась мысль создать свой проект «Волочковские бани».

До развязки еще далеко

В телефоне у Насти новый жених записан так: «Сергей. Давай поженимся!». А у него телефон Волочковой значится уже как «Моя любимая». Мужчина теперь тоже щедр на комплименты: «Я увидел глаза Настеньки и утонул в них».

Сергей считает себя мужчиной старой закалки — очень верным. Надолго ли этот роман у Волочковой? «Этот альфонс у нее на пару месяцев», — шипят в соцсетях недоброжелатели. Но есть поклонники, которые желают балерине счастья: «Хочется, чтобы Сергей задержался в жизни Насти. Он положительный, хорошо влияет на нее. Деньги у нее есть, а вот теперь и счастье может в богатом доме поселиться». Так что развязки этого головокружительного телеромана пока не случилось.

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