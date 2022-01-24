«Хочу верить в любовь»: Волочкова чувственно прижалась к Сергею

Недавно Анастасия Волочкова отметила свое 46-летие. Поздравить с днем рождения балерину пришли многие ее друзья, в том числе и новый возлюбленный Сергей. На мероприятии он появился с букетом белых роз.

Накануне пара вернулась с Мальдив, где провела две недели. В своем инстаграме Анастасия поделилась кадром, на котором чувственно прижалась к мужчине.

«А я хочу верить в любовь», — написала Волочкова.

Напомним, с Сергеем Анастасия познакомилась на программе «Давай поженимся!». 44-летний управляющий банным комплексом в Подмосковье пришел на шоу, чтобы познакомиться с невестой, которой в тот день искали жениха, а встретил Анастасию.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.