«Сережа сказал, что хочет дочку»: Волочкова намекнула на скорую свадьбу

Накануне Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив, где отдыхала в компании своего нового возлюбленного по имени Сергей. С ним балерина познакомилась в канун Нового года на программе «Давай поженимся!». А 20 января отметила свое 46-летие.

Праздник Анастасия отметила в ресторане. Поздравить ее пришли Никита Джигурда, Катя Лель, Алла Довлатова, Эвелина Бледанс и другие близкие друзья. Сергей появился с букетом белых роз.

Рядом с новым возлюбленным Волочкова сила словно невеста. Неудивительно, что обмолвилась о свадьбе.

«А почему бы и нет? Я хочу семью. Замужем я еще ни разу не была. А вот детишек больше не хочу. Будет смешно под 50 лет рожать малыша. Правда Сережа сказал, что хочет дочку. Ну посмотрим, пока нам и так хорошо», — цитирует Волочкову «Комсомольская правда».

Напомним, по возращению с Мальдив Анастасия угодила в новый скандал, вступив в перепалку с бортпроводниками. В Шереметьево ее ждали сотрудники полиции. Теперь Анастасии грозит штраф до 30 тысяч рублей и даже арест до 15 суток.

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