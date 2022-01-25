«Хочу сберечь себя и свою команду»: Элтон Джон заболел коронавирусом и объявил о переносе концертов

Британский певец Элтон Джон не выступит в Далласе в ранее назначенные даты.

Британский певец, 74-летний Элтон Джон объявил на своей страничке в Instagram, что заболел коронавирусом и переносит выступления в Далласе на другие даты.

«Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе. Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я извиняюсь перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду», — написал Элтон Джон.

При этом музыкант уточнил, что болезнь протекает в легкой форме, поскольку он сделал прививку. И успел поставить даже бустер.

больше по теме Элтон Джон выпустил альбом, записанный на карантине Дискография певца пополнилась 16 новыми дуэтами с другими артистами.

«У меня слабые симптомы, поэтому я думаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», — добавил Элтон Джон.

Напомним, что выступления в Америке проходят в рамках последнего гастрольного тура Элтона Джона. После него британский певец намерен завершить карьеру.

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