«Хочу сберечь себя и свою команду»: Элтон Джон заболел коронавирусом и объявил о переносе концертов

Британский певец, 74-летний Элтон Джон объявил на своей страничке в Instagram, что заболел коронавирусом и переносит выступления в Далласе на другие даты.
«Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе. Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я извиняюсь перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду», — написал Элтон Джон.
При этом музыкант уточнил, что болезнь протекает в легкой форме, поскольку он сделал прививку. И успел поставить даже бустер.
«У меня слабые симптомы, поэтому я думаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», — добавил Элтон Джон.
Напомним, что выступления в Америке проходят в рамках последнего гастрольного тура Элтона Джона. После него британский певец намерен завершить карьеру.
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