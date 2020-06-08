Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте

Более 50 лет назад певец расторг свадьбу, а сейчас решил вернуть долг.

Певец Элтон Джон показал себя очень благородным человеком, полностью оплатив операцию своей бывшей невесты, с которой он расстался 50 лет назад. Как сообщает издание The Sun, впервые пара познакомилась в 1968 году, тогда Хэннон всячески оказывала молодому музыканту поддержку, в том числе и материальную. Влюбленные даже хотели пожениться, но Элтон расторг помолвку.

И вот, спустя 50 лет, бывшая невеста всемирно известной знаменитости обратилась к нему за помощью. Женщине срочно требовалась операция на ноге, но у нее не хватало денег, чтобы хирургическое вмешательство провели своевременно. Тогда она решила испытать удачу и попросить помощи у бывшего жениха. Прямых контактов Элтона у нее не было, так что пришлось использовать помощь друзей и СМИ. В итоге Джон узнал о проблеме и тут же согласился помочь. Музыкант полностью оплатил операцию.