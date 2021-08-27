«Большой и красивый»: Элтон Джон рассказал о шаловливом подарке от Эда Ширана

Известные британские музыканты Элтон Джон и Эд Ширан дружат уже несколько лет. И в 2021 году, когда старший товарищ праздновал день рождения (в марте Джону исполнилось 74 года), младший подарил ему экстравагантный презент.

На днях сэр Элтон появился в подкасте Carrie & Tommy и огорошил ведущих признанием о том, что это был за предмет.

«На мой день рождения в этом году он (Ширан. — Прим. авт.) подарил мне гигантский мраморный пенис… — сказал музыкант. — Он действительно большой и красиво сделан».

Именинник признался, что хотел установить подарок к своем саду, но его партнер Дэвид Ферниш тут же напомнил, что у них двое детей — 10-летний Захарий и 8-летний Элайджа (оба от суррогатной матери). В итоге супруги решили спрятать изваяние в той части дома, где мальчики его не увидят.

«Вот что вы покупаете человеку, у которого есть все? Огромный мраморный пенис!» — со смехом прокомментировал ситуацию Элтон Джон.

Напомним, недавно оба музыканта помогли Кортни Кокс отправить музыкальный привет ее коллеге по сериалу «Друзья» Лизе Кудроу.

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