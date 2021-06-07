Кортни Кокс уговорила Элтона Джона спеть для Фиби из сериала «Друзья»

В одном из эпизодов культового ситкома героиня Лизы Кудроу исковеркала песню известного музыканта, но теперь он принял этот вариант.

6 июня на странице в Instagram актрисы Кортни Кокс появилось видео, на котором присутствуют звезды мировой музыки Эд Ширан, сэр Элтон Джон и Брэнди Карлайл. Вчетвером они исполнили песню, которая должна быть хорошо знакома поклонникам сериала «Друзья». Речь идет о композиции «Обними меня крепче, молодой Тони Данца», которую Фиби (Лиза Кудроу) поет в третьем сезоне культового ситкома, немного перепутав слова из хита Tiny Dancer Элтона Джона.

«Лиза Кудроу, это для тебя», — говорит в начале ролика Эд Ширан, а затем четверка звезд начинает петь версию Фиби.

Интересно, что актриса, которой был адресован этот ролик, тут же отреагировала на него ответным видео.

«Это было самое захватывающее событие на свете. Это было очень хорошо, — сказала Лиза через Instagram. — Технически это «Обними меня крепче, молодой Тони Данца», но то, что вы сделали, было великолепно. Включая оригинальную песню, которую вы написали, сэр Элтон, она тоже действительно хороша».

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Для тех, кто не является фанатом «Друзей», поясним. Героиня сериала Фиби прославилась своими комичными песнями под гитару (вряд ли кто-то не знает ее «Драного кота»). В одном из эпизодов она называет композицию Элтона Джона самой романтичной песней в мире, правда, вместо слов tiny dancer («маленький танцор») она использует имя Тони Данца — это реальный актер, известный по комедийному сериалу «Кто здесь босс?». Фиби думает, что песня знаменитого музыканта была посвящена именно этому мужчине.

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