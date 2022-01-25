Роберт весь в отца, а София — блондинка: Утяшева запечатлела дочку и сына Воли на отдыхе в зоопарке

Телеведущая продолжает отдыхать с семьей в Дубае. Она поделилась трогательными кадрами.

Ляйсан Утяшева является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что начинала карьеру в спорте и стала выдающейся художественной гимнасткой, но из-за травм больше не участвует в соревнованиях.

Примечательно, что артистка любит проводить время на светских раутах и показах. За последние годы она сменила имидж и стала облачаться в брендовые наряды.

Этой зимой Утяшева проводит отпуск в Дубае. Она не скрывает, что любит своих детей и мужа Павла Волю, который постоянно признается ей в любви со сцены.

Примечательно, что на днях телеведущая подловила наследников Роберта и Софию, которые прыгали в коридоре. Поклонники поразились тому, как они выросли. Примечательно, что накануне пара сводила малышей в зоопарк.

Ляйсан была в костюме светло-серого цвета с юбкой миди. Ее окружили маленькие обезьянки, которых она кормила с рук. Примечательно, что телеведущая смогла покрасоваться перед детьми. Роберт в наряде в спортивном стиле тоже разглядывал животных. А София со светлыми косами на голове увидела вдалеке капибар.

«Как классно! Такие хорошенькие! Невозможно!» — заявила телеведущая.

Поклонники осыпали звездную семью комплиментами. Многие отметили, что Роберт очень похож на отца. «Ну просто красивые», «Как вы хороши», «Очень милые дети», «Роберт очень высокий стал, есть в кого», «София просто красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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