Утяшева в шубе из натурального меха и глянцевых лосинах вместе с Волей приехала на гала-ужин

Телеведущая не смогла пропустить празднование 20-летия журнала GQ. Она оделась с одном стиле с мужем.

Ляйсан Утяшева уже девять лет счастлива в браке с Павлом Волей. Они не только живут вместе, но и растят детей: Софию и Роберта. Не так давно телеведущая отпраздновала годовщину свадьбы с возлюбленным в Париже.

Несколько дней они провели только вдвоем. Теперь Утяшева то и дело выходит в свет. Стартовали новогодние съемки и приемы. Так, накануне звезда предстала на работе у мужа в Comedy Club.

А вот 6 декабря журнал GQ организовал гала-ужин в честь своего 20-летия. Ляйсан приехала на мероприятие в шубе из натурального меха. Она грациозно вышла из машины. Ее сразу встретил Воля, который оделся в мерцающий свитер и брюки.

«Мы сильно сверкаем и сильно сияем», — заявила она.

На ковровой дорожке пара позировала вместе. Они улыбались, дурачились и обнимались. Утяшева предстала в джемпере, расшитом цветными стразами. Глянцевые лосины и ботильоны на каблуке дополнили ее образ.

Влюбленные весь вечер были вместе. Воля с гордостью представил жену Диане Арбениной. На ужине также появились: Ксения Собчак, Яна Рудковская и другие звезды.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ляйсан. Многие отметили, что они оделись в одном стиле с мужем. «Всегда красотка! После двух детей такую фигуру иметь», «Вы идеальная пара», «Роскошные ножки», «Наряд прям интересный», «Какая вы красотка», «Воля джентльмен», «Очень худая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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