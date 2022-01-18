Осыпал комплиментами: Ляйсан Утяшева в белоснежном топе и юбке-футляре предстала с Павлом Волей на отдыхе

Влюбленные оделись в одной гамме на отдыхе. Супруги поделились умилительными кадрами.

Ляйсан Утяшева уже давно ведет шоу «Танцы» на ТНТ. Она признавалась, что находится только в начале карьеру и намерена покорить больше высот.

Более того, бывшая гимнастка за последние годы похудела и стала облачаться в брендовые наряды. Теперь она все чаще выходит в свет с мужем Павлом Волей и посещает модные показы. А не так давно супруги приехали отдыхать в Дубай.

Утяшева ранее показала смышленую дочку Софию, а также сына Роберта, который уже подражает отцу и занимается стендапом. А 18 января телеведущая отправилась на променад вместе с мужем. Она облачилась в белый костюм. Топ и юбка-футляр подчеркнули ее стройную фигуру. Она также надела на голову шелковый платок. Воля не удержался и осыпал ее комплиментами.

«Девушка, вы из этого дворца?» — спросил он. «Здравсвуйте, да!» — ответила Ляйсан. «А по-моему, вы из кино! Вы упали из кино», — заявил Воля. «А что с голосом? Нет, платочек для того, чтобы мои беленькие волосики не выгорели и не превратились в желтенькие», — пояснила она. «Так и живем», — резюмировал ее муж.

Потом влюбленные покрасовались на улице. Утяшева переоделась в платье молочного цвета. В одной гамме с ней был одет Павел. Они похвастались идиллией. Поклонники одарили их комплиментами.

«Ну какие чудесные», «Просто прелесть», «Как мне нравится», «Да, прям из кино», «Какой чудесный муж», «Всем бы такие отношения», «Счастливые, я не могу», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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